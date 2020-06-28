شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ... وصول عدد من مشايخ مراد إلى العاصمة صنعاء .. ومصادر تكشف أهداف وأسباب الزيارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:١٠ مساءً (الخليج 365)

أفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء بوصول عدد من مشايخ ووجهاء قبيلة مراد بمحافظة مأرب شرقي اليمن في مهمة تفاوضية مع قيادات الحوثي.

وأكدت المصادر أن عدد من كبار مشايخ ووجهاء قبائل مراد الماربية وصلت مساء اليوم الأحد إلى العاصمة صنعاء بعد أيام من التنسيق والتواصل مع قيادات الحوثي .

Advertisements

ورجحت المصادر أن يلتقي مشايخ مراد برئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط ورئيس ما يسمى اللجنة الثورية محمد علي الحوثي بعد أن كان في استقبالهم القيادي البارز في الجماعة الحوثية أبو علي الحاكم.

وبينت المصادر أن عدد المشايخ الذين وصلوا مساء اليوم إلى صنعاء هم عشرة مشائخ من كبار قبيلة مراد ، ولم يتم معرفة سبب قدومهم بحسب المصدر.

‏ولفتت المصادر إلى أن مشايخ قبيلة مراد والبالغ عددهم ثمانية اتوا للقاء قيادات جماعة الحوثي في صنعاء والتفاوض معهم بشأن وقف التصعيد العسكري على قبيلتهم وتوقيع اتفاق سلّم بين قبائل مراد والجماعة الحوثية لتجنيب بلادهم ويلات الحرب والدمار .

وفي المقابل تلتزم القبائل المراد بعدم التعرض لمقاتلي الحوثي أثناء مرورهم في مناطق القبيلة والتزامهم بموقف الحياد في معارك الحوثي مع قوات الجيش الوطني بالمحافظة ”.