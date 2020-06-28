شكرا لقرائتكم خبر عن قلة النوم أحد عوامل الإصابة بأمراض القلب والبدانة خاصة لدى النساء.. إليكم 5 نصائح تساعد على النوم بعمق أثناء الليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأحد 28 يونيو 2020 07:54 مساءً - كشفت دراسة جديدة من جامعة كولومبيا أن قلة النوم هي أحد عوامل الإصابة بأمراض القلب والبدانة خاصة لدى النساء.

ويتأثر انتظام نوم المرأة أثناء الليل بمسؤوليات الأمومة، ما يجعل استغراقها في موجة نوم طويلة أمرًا نادرًا في بعض الأحيان خلال سنوات الخصوبة، ثم يتكرر اضطراب النوم بعد سن اليأس نتيجة التغيرات الهرمونية، بحسب «العربية».إليك بعض الطرق التي تساعدك على النوم بعمق أثناء الليل:

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1- لتحصلي على ما لا يقل عن 7 ساعات من النوم كل يوم، احرصي على التعرّض للشمس مباشرة وليس من وراء زجاج لمدة نصف ساعة يوميًا على الأقل.

2- تعتيم الغرفة جيدًا قبل موعد النوم من عوامل الاسترخاء، وتحفيز هرمونات النوم.

3- الإفراط في تناول وجبة العشاء من أسباب الأرق وصعوبة النوم.

4-تناول البابونج وشاي الأعشاب أفضل للاسترخاء، وتقليل الكافيين وتناول مشروباته مبكرًا.

5- النشاط البدني والتمارين الرياضية، التي تتضمن حرق العضلات تساعد على توازن الهرمونات، وسهولة الاسترخاء ليلًا.