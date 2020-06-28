شكرا لقرائتكم خبر عن ’’وداعاً لأمراض القلب والسكر والضغط’’ ..فاكهة لذيذة الطعم ورخيصة الثمن تنهي معاناتك إلى الأبد ولها 22 فائدة صحية أغلبها للرجال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأحد 28 يونيو 2020 07:54 مساءً - فاكهة البابايا التي تسمى أيضاً الباباظ، وهي فاكهة استوائية مميزة، لها مذاق لذيذ جداً، لون الثمار أخضر، أما اللب فيكون أصفر، ولها فوائد كثيرة مما جعلها ذات شعبية كبيرة، وقد أطلق كريستوفر كولومبوس على هذه الفاكهة اسم "فاكهة الملائكة"، و تحتوي على قيمةٍ غذائيةٍ عالية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما تحتوي على

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الألياف الغذائية، والبروتينات، والعديد من الإنزيمات المهمة، ومادة الكولين المهمة للجسم، وسنقدم أهم فوائد فاكهة البابايا للجنس خاصة وللجسم عامة فوائد فاكهة البابايا للجنس إليك أهم فوائد فاكهة البابايا للجنس :- تقوي القدرة الجنسية خصوصاً لدى الرجال لأنها تنشط الدورة الدموية وتساعد على الانتصاب. تمد الجسم بالعناصر المهمة لزيادة الإخصاب لدى الرجل والمرأة، حيث تساعد على زيادة حجم السائل المنوي. تقي من الإصابة بالأمراض

الجنسية والالتهابات. تمد الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة الجنس، وخصوصاً الرجال. فوائد عامة لفاكهة البابايا تقوي مناعة الجسم وتساعده على مقاومة الأمراض. تحتوي على فيتامين أ المهم لصحة العينين وقوة الإبصار، وتقوي العصب البصري، وتقي من الإصابة بمرض التنكس البقعي. تحافظ على صحة البشرة والجلد وتتمنحهما النضارة والحيوية، كما تنعم البشرة وتساعد على إنتاج الكولاجين فيها. تحتوي على فيتامين ج الذي يساعد في

امتصاص الحديد وتقوية الدم والوقاية من نزلات البرد والأمراض الالتهابية. تساعد في تخسيس وزن الجسم. تحتوي على فيتامين هـ المهم جداً للأغشية المخاطية والجلد والبشرة، وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة عليه. تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين ب المركب المهم جداً للعديد من العمليات الحيوية في الجسم. تحتوي على فيتامين ك الذي يوقف النزيف ويساعد في تجلط الدم. تمد الجسم بالطاقة والحيوية لاحتوائها على السعرات

الحرارية. تمنع إصابة الجسم بالإمساك، وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتمنع الإصابة بعسر الهضم، كما تحافظ على صحة القولون وتمنع الإصابة بالبواسير. تحافظ على ضغط دم متوازن لاحتوائها على البوتاسيوم الذي يمنع احتباس السوائل في الجسم. تقوي العظام والأسنان لاحتوائها على الكالسيوم والمغنيسيوم، لذلك فإنها تقي من هشاشة العظام. تقي من الإصابة بفقر الدم "الأنيميا" لاحتوائها على الحديد. تحتوي على الكاروتينات والعديد من

مركبات الفلافونويدات المهمة لوقاية الجسم من الأمراض، كما تحافظ على صحة الشعر وفروة الرأس والأظافر. تقي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تقلل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يمنع الإصابة بتصلب الشرايين. تقضي على الشوارد الحرة للخلايا مما يمنع نمو الاورام السرطانية وانتشارها. تنقي الكبد من مسببات الأمراض وتحميه من السرطان، وتنظم مستوى السكر في الدم.