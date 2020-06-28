شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب فيديوهات إباحية لأحمد ابو هشيمة زوج الفنانة ياسمين صبري .. فضيحة مدوية ليس لها مثيل ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فجأة وبدون مقدمات أصبح اسم رجل الأعمال المصري الشهير المقرب من النظام أحمد أبوهشيمة، في صدارة محركات البحث على جوجل وكذلك تصدر التريند المصري على تويتر.



وبعد البحث عن السبب اتضح وجود مكالمات وفيديوهات جنسية مسربة زعم متداولوها أنها تخص أحمد ابوهشيمة.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• تسريب فيديوهات إباحية لأحمد ابو هشيمة زوج الفنانة ياسمين صبري .. فضيحة مدوية ليس لها مثيل ..شاهد

• أسد مفترس يلتهم 135 شخص و70 غزال .. وعندما داهمت الشرطة كوخة وجدت مفاجأة مرعبة لم تخطر على بال أحد ..(شاهد الفيديو)

• فنانة مشهورة تكشف ما حدث خلف الكواليس: ‘‘عادل إمام’’ أحرجني بهذا الفعل قبل أن يحتضنني ويحملني على كتفه .. أوجعني لكني لم أصرخ.. شاهد

• ظهور صارخ كأنها حورية من الجنة .. شاهد الملابس المثيرة التي ارتدتها مذيعة قناة الجزيرة "علا الفارس" في آخر اطلالة لها ... (صور)

• شاهد ماذا كانت تفعل الكويتية "غدير السبتي" والعمانية "بثينة الرئيسي" في حمام السباحة عاريتان.."فيديو صادم"

• افعى "الكوبرا" القاتله تنام مع هذا الشاب ثلاث سنوات على سرير واحد .. لكنها في نهاية الأمر فاجئته بأمر مرعب لم يكن يخطر على بال أحد ..شاهد الصور

Advertisements

• مرت من أمامة بجسد مغري فلم يتحمل ذلك...لحقها الى عقر دارها ليدخل عليها..الفنان "جاستن بيبر" في فضيحة جديدة..(صور).

• الجسمي يقع بالمحظور .. لم يستطع تمالك نفسه أمام إثارة واغراء الفنانة اللبنانية "قمر" ، والموديل العراقية "شمس" فحدثت الفضيحة داخل كازينو ليلي ..شاهد الفيديو

• أسد ينهش جسد فتاة وهي تمارس "الجنس" مع حبيبها في الهواء الطلق ..وعندما حضرت الشرطة وجدو مفاجأة في جسد الفتاة لم تخطر على بال أحد ..شاهد

• شاهد : مذيعة جديدة على قناة MBC تخطف الأنظار ..(صور)

• ظهرت كأنها حورية الأرض .. زوجة الفنان راغب علامة تذهل الجميع بجمالها الخارق ..شاهد الصور

• قطر تسرب عبر قناة الجزيرة لقطات محرجة جدا للملك سلمان وتضع الأسرة الحاكمة في السعودية بموقف صعب وغير متوقع ..شاهد

• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد

-----------------------

ومن ضمن هذه التسجيلات المصورة والمسربة تسجيلات تظهر ابوهشيمة يتحدث فيها بشكل غير لائق عن فنانات مصريات وعلاقته بهن.

من جهتها قالت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، إن “أجهزة الأمن ألقت القبض على تشكيل عصابي خطط لسرقة أحد الهواتف الخاصة بعائلة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بهدف تزوير صور وفيديوهات مما يتضمنه الهاتف بغرض ابتزاز رجل الأعمال والحصول منه على مبالغ مالية ضخمة”.