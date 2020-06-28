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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الرسالة السعودية التي تلقاها ولي عهد ابو ظبي تطالبه بطرد هاني بن بريك من الاراضي الاماراتية..شاهد كيف رد هاني بن بريك على السعوديين

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