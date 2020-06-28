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صنعاء - ياسمين الخيامي - السفير احمد علي عبد الله صالح يخون ابوه الراحل ويقهر كل ابناء الشمال من اجل ارضاء الامارات ويباغت الجميع بهذه الخيانة الكبرى التي لم يتوقعها احد

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