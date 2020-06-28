شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يناقش سبل تفعيل الجمعيات الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مع رئيس فرع الإتحاد التعاوني الزراعي جمعان شغموض، سبل دعم المزارعين وتفعيل دور الجمعيات الزراعية بالمحافظة، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



واطّلع المحافظ على الصعوبات التي تواجه المزارعين، خاصة بعد إعصار لبان الذي خلف أضرار كبيرة بالمزارع.

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