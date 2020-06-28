وزارة الصحة تدشن حملة توعية لمكافحة الفيروسات بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن قطاع الرعاية بوزارة الصحة العامة والسكان، اليوم بعدن، حملات توعية وتثقيف صحي لمكافحة الحميات والفيروسات وإزالة البؤر في مديريات المحافظة،وفقا لوكالة سبا الشرعية.



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وتهدف الحملات التي تستمر خمسة ايام، الى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على النظافة الشخصية المستمرة، والقضاء على بؤر البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك والمكرفس، والوقاية من خطر الاصابة بفيروس كورونا.

الى ذلك نظم المركز الوطني للتدريب والتأهيل التابع للوزارة، دورة تدريبية حول مواجهة فيروس كورونا لعدد 20 كادر صحي من اربع مديريات.

وتضمنت الدورة التي تأتي ضمن سلسلة من التدريبات الصحية للكادر الطبي على مستوى محافظات الجمهورية لمجابهة فيروس كورونا، كيفية التعامل الصحيح مع الحالات التي قد تكون مصابة، والعمل على تدريب المتدربين في توعية الكارد الصحي بالمراكز الصحية والمستشفيات المستهدفة، بالاضافة الى توعية المجتمع بأهمية النظافة الشخصية للوقاية من الفيروس.