شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن خطة ايرانية لوقف اطلاق النار في اليمن وقيادي حوثي يتهم هذه الاطراف بعرقلة الخطة ...؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال إبراهيم الديلمي، مندوب الحوثي، في طهران، إن “إيران كان لديها خطة حول وقف إطلاق النار في اليمن”.

واتهم الديلمي، في تصريحات نقلتها قناة “المسيرة”، الأمم المتحدة بأنها أحد أهم أسباب استمرار ما أسماه (العدوان)، وأداء مبعوثها إلى اليمن مشبوه، وهي لا تصلح لحل أي مشكلة في العالم وخاصة في اليمن”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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الريال اليمني يواصل إنهياره أمام العملات الاجنبية .. أسعار الصرف في صنعاء وعدن صباح يوم الاحد 2020/6/28 "الخليج 365" | 11 قراءة | 11:46 2020/06/28

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وقال إن إدارة الأمم المتحدة للملف التفاوضي والسياسي والإنساني في اليمن إدارة فاشلة”، متهماً المنظمات الإقليمية بالانحياز إلى التحالف العربي ولم تعد صالحة لأن تكون وسيطًا لأي مفاوضات”.

وزعم أن “الخطأ الكارثي كان من البداية عندما دخلت الأمم المتحدة كطرف وليس كوسيط للحل”، معتبراً أن “موقف مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث يتماهى مع الموقف البريطاني وهذا الموقف يؤدي لإطالة أمد الحرب”. حد زعمه.

وقال مندوب الحوثي لدى طهران، إن “الأمم المتحدة تتحدث عن مسار سياسي شامل ثم تعود للحديث عن تجزئة الحلول، وهذا غير مقبول”.