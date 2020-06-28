شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في تزايد واخر الأحصائيات تقول انه اصاب 10 ملايين شخص وقتل 5 الف انسان حول العالم...تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت أخر احصائية وصول عدد المصابين بكورونا إلى عشرة ملايين شخص حول العالم.

وبحسب أخر فقد تم تسجيل 9,939,813 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حول العالم.

كما تم تسجيل 497,442 حالة وفاة بالفيروس و5,009,511 حالة تعافي.

وقالت وكالة أسوشيتد برس أن نصف عدد الاصابات حول العالم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فقط.

وبلغ اجمالي الحالات الماصبة في امريكا حتى الان 2,556,465 حالة اصابة مؤكدة و127,452 حالة وفاة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" الريال اليمني يواصل إنهياره أمام العملات الاجنبية .. أسعار الصرف في صنعاء وعدن صباح يوم الاحد 2020/6/28 "الخليج 365" | 11 قراءة | 11:46 2020/06/28 انتصارات سريعة ومفاجئة وسقوط قانية بيد الحوثي ومالم يحمد عقباة حصل في عملية استدراج كبيرة ومباغبتة لهم .. تفاصيل واسماء Advertisements

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