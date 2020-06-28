شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات عنيفة واشتباكات قوية في معارك بين الشرعية وجماعة الحوثي في هذه الجبهة المشتعلة ...تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدت القوات اليمنية المشتركة اهجمات شنها مسلحون من جماعة الحوثي في محافظة الضالع ، وأوقعت في صفوف المهاجمين قتلى وجرحى. وذكر مصدر عسكري أن مسلحين تابعين لجماعة الحوثي شنت، فجر اليوم الأحد، هجمات على مواقع للقوات المشتركة في قطاعي الثوخب وحبيل يحيى غرب بلاد حجر شمال شرقي مديرية الحساء غرب الضالع. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" الريال اليمني يواصل إنهياره أمام العملات الاجنبية .. أسعار الصرف في صنعاء وعدن صباح يوم الاحد 2020/6/28 "الخليج 365" | 11 قراءة | 11:46 2020/06/28 انتصارات سريعة ومفاجئة وسقوط قانية بيد الحوثي ومالم يحمد عقباة حصل في عملية استدراج كبيرة ومباغبتة لهم .. تفاصيل واسماء Advertisements وأضاف المصدر أن القوات المشتركة تمكنت عقب المعارك التي استمرت 6 ساعات، من صد هجمات جماعة الحوثي، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، فيما تحاصر آخرين حاولوا سحب جثث قتلى وإجلاء جرحى من عناصرها، بينهم قيادي ميداني. وأشار إلى تنفيذ القوات عمليات تمشيط باتجاه مواقع حاولت “جماعة الحوثي” التقدم إليها، مؤكداً تأمينها بالكامل.

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