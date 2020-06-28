شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مذا حدث للراقصة سما المصري بعدما نطق القاضي بالحُكم عليها 3 سنوات سجناً بسبب أعمالها الفاضحة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأحد 28 يونيو 2020 05:56 مساءً - فورصددور الحكم عليها بالسجن 3 سنوات، انهارت الراقصة الاستعراضية سما المصري مرددة ” أنا معملتش حاجة حسبي الله ونعم الوكيل”.

وبحسب وسائل إعلام مصريّة، فقد جرى نقل سما المصري إلى سجن النساء بالقناطر، لتنفيذ حكم حبسها الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية.

جديد الخليج 365

Advertisements

وعاقبت المحكمة المصرية سما المصري بالحبس 3 سنوات في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة.

كما أوقعت المحكمة على “سما” غرامة مالية قيمتها 300 ألف جنيه مصري (نحو 20 ألف دولار)، إضافة إلى وضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات عقب نهاية مدة حبسها الأساسية.

ونسبت المحكمة للراقصة الاستعراضية عدة تهم، من بينها ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة.

كما اتهمت المحكمة، سما المصري إعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتداءها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشاءها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

وتعد الإعلامية ريهام سعيد ممن قدم بلاغات ضد سما المصري، وكانت قد علقت على القبض عليها، بأنها كانت تتمنى أن تعيش حياة هادئة بعيدة عن المشاكل والعداوات، لافتة إلى أنها لن تدخل في حرب مجددًا حتى لو تمت محاربتها لن تحارب.حكم بكون أجمل وأروع لو كانت المده الزمنيه فوق العشر سنوات

لهذه العاهره والتي باتت تحض على الفجور دون رادع اخلاقي

أو دين او حتى ذرة خجل... لا عتب على مونس جعلت من نفسها

متعة للشاذين جنسيا أمثالها ممن يرتادوا دور البغاء.. سبحان الله

ابن الحرام يكشف نفسه بنفسه ورعان ما يظهر على حقيقته.. هاي

الست التافهه تتوسدها أيادي رواد الملاهي الليليه مقابل حفنة من

الدولارات يعني باعت نفسها وشرفها وعرضها وكرامتها وقيمها

مقابل المال... أسأل الله تعالى لك جهنم وبئس المصير.القاضي يلي حكم على المومس كان ضميره حي

فهو لم يخضع لميول وفلوس تلك الموس... سلم

قلبك وعقلك وسلمت يداك حينما كتبت القرار

الجميل... لها ولأمثالها جهنم وبئس المصير

الأوفياء لدينهم مبادئهم لا تغيرهم أفعال العاهراتو اين كان القضاء منها طيلة السنوات السابقه التي كانت تظهر في اغامي فيديو كليب داعره و رقص فاجر بل و زارت معرض الكتاب و تهافت عليها الناس لياخذوا صورا معها و و هي بالبيجاما النسائيه و مؤخرنها تظهر لكا الناس و كانت تعيش بحرية تامه بل و تطاول علي رموز في البلد و لم يجرؤ عليها احد طيلة سنوات ؟؟؟؟؟

و لاننسي استضافتها في قنوات اعلاميه كثيره احتفاءا بها ؟؟؟؟

اكيد اخطات مع شخصيه مهمه لهذا تم عقابها علي كل ما فات و هناك الكثيرين من علي شاكلتها و كل يوم يخرجون علينا بكليبات و افلام فاضحه و عاهره و قصص فاضحه

يجب ان يتم تطبيق القانون علي الجميع بمجرد خروجه علي تقاليد المجتمع و لكن ليس بعد سنوات من الانحطاط ثم ناتي لنعاقب ليعاقب الكل علي نفس المستوي ليكونوا عبرة لغيرهم ,,,