شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الفنانة "شمس الملا" التي لعبت دور "صفا" في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم .. كشفت عن مناطقها الحساسة وبان المستور !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة السورية "شمس الملا" والتي قدمت شخصية صفا في مسلسل باب الحارة بإطلالة أثارت ضجة كبيرة بين جمهورها حيث وُصفت بالفاضحة. وارتدت الملا فستانا قصيرا جدا ومكشوف، ما أظهر جزءا من مفاتنها وعرّضها لانتقادات هجومية، وعلّق احد متابعي شمس الملا قائلا: " المشكلة ليست في الفنانة التي تصر على الاطلالات الجريئة انما المشكلة فيمن يعتبرونها فنانة اصلا". ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • أسد مفترس يلتهم 135 شخص و70 غزال .. وعندما داهمت الشرطة كوخة وجدت مفاجأة مرعبة لم تخطر على بال أحد ..(شاهد الفيديو) • فنانة مشهورة تكشف ما حدث خلف الكواليس: ‘‘عادل إمام’’ أحرجني بهذا الفعل قبل أن يحتضنني ويحملني على كتفه .. أوجعني لكني لم أصرخ.. شاهد • ظهور صارخ كأنها حورية من الجنة .. شاهد الملابس المثيرة التي ارتدتها مذيعة قناة الجزيرة "علا الفارس" في آخر اطلالة لها ... (صور) • افعى "الكوبرا" القاتله تنام مع هذا الشاب ثلاث سنوات على سرير واحد .. لكنها في نهاية الأمر فاجئته بأمر مرعب لم يكن يخطر على بال أحد ..شاهد الصور • مرت من أمامة بجسد مغري فلم يتحمل ذلك...لحقها الى عقر دارها ليدخل عليها..الفنان "جاستن بيبر" في فضيحة جديدة..(صور). • الجسمي يقع بالمحظور .. لم يستطع تمالك نفسه أمام إثارة واغراء الفنانة اللبنانية "قمر" ، والموديل العراقية "شمس" فحدثت الفضيحة داخل كازينو ليلي ..شاهد الفيديو • أسد ينهش جسد فتاة وهي تمارس "الجنس" مع حبيبها في الهواء الطلق ..وعندما حضرت الشرطة وجدو مفاجأة في جسد الفتاة لم تخطر على بال أحد ..شاهد Advertisements • شاهد : مذيعة جديدة على قناة MBC تخطف الأنظار ..(صور) • ظهرت كأنها حورية الأرض .. زوجة الفنان راغب علامة تذهل الجميع بجمالها الخارق ..شاهد الصور • قطر تسرب عبر قناة الجزيرة لقطات محرجة جدا للملك سلمان وتضع الأسرة الحاكمة في السعودية بموقف صعب وغير متوقع ..شاهد • تحذير هام : هذة الأطعمة التي تتناولها كل يوم تسبب لك إرتفاع الضغط والنوبات المفاجئة والصداع النصفي.. "توقف عن تناولها فورا وعش مرتاح البال" • فتاة سعودية تقدم لها عشرة عرسان فرفض والدها تزويجها .. شاهد كيف انتقمت منه بطريقة لا تخطر على بآل أحد • بعد عملية نفخ الصدر قامت بعرض ثدييها دون استحياء : الفنانة "دانا حمدان" تنشر صورها للعلن..شاهد • تحدتها إحدى صديقاتها بإظهار مؤخرتها للمتابعين فوافقت وكسبت الرهان..الفنانة "نور اللبنانية" بمؤخرتها تصعق الجمهور..(شاهد الصور). • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- وشمس هي ابنة المخرج بسام الملا مواليد دمشق خريجة المعهد العالي الفنون المسرح اقتحم الدراما تصوير مشاهدها بالجزء الجديد من مسلسل باب الحارة9 والتي جسدت فيه دور شاب متخفّ لتنتقم لوالدها الذي قتله الفرنسيون.

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