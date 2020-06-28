شكرا لبحثكم عن خبر حكومة الاطفال تعلن اقليم حضرموت وتسمي رئيسا له والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اصدر رئيس ما يسمى بمجلس الوزراء بحكومة شباب وأطفال اليمن، محمد عبدالله جميع الخضر، قرار حمل رقم (?) لعام ???? بشأن تشكيل إقليم حضرموت وتعيين رئيسًا له.
حيث قضت المادة الأولى من القرار تشكيل إقليم حضرموت في حكومة شباب وأطفال اليمن ويضم محافظات حضرموت، والمهرة، وشبوة، وسقطرى.
أما عن تعيين رئيسًا للإقليم؛ فقد قضت المادة الثانية من القرار تعيين الاخ عبدالله مديحج رئيسا لإقليم حضرموت.
وقضت المادة الثالثة بتعيين الاخ صلاح بن مرزوق الزبيدي نائبا لرئيس الاقليم.
المادة الرابعة تتكون العضوية بالاقليم من كل ممثلي فرق المحافظات الذي يلمها الاقليم.
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