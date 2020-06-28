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حكومة الاطفال تعلن اقليم حضرموت وتسمي رئيسا له

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

اصدر  رئيس ما يسمى بمجلس الوزراء بحكومة شباب وأطفال اليمن، محمد عبدالله جميع الخضر، قرار حمل رقم (?) لعام ???? بشأن تشكيل إقليم حضرموت وتعيين رئيسًا له.

 

حيث قضت المادة الأولى من القرار تشكيل إقليم حضرموت في حكومة شباب وأطفال اليمن ويضم محافظات حضرموت، والمهرة، وشبوة، وسقطرى.

 

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أما عن تعيين رئيسًا للإقليم؛ فقد قضت المادة الثانية من القرار تعيين الاخ عبدالله مديحج رئيسا لإقليم حضرموت.

 

وقضت المادة الثالثة بتعيين الاخ صلاح بن مرزوق الزبيدي نائبا لرئيس الاقليم.

 

المادة الرابعة تتكون العضوية بالاقليم من كل ممثلي فرق المحافظات الذي يلمها الاقليم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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