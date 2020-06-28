شكرا لبحثكم عن خبر معارك في الضالع بين المقاومة وميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مناطق شمال الضالع يوم الأحد معارك عنيفة بين قوات المقاومة الجنوبية وميليشيا الحوثي. وقالت مصادر ميدانية لصحيفة "عدن الغد" ان اشتباكات عنيفة دارت بين الجانبين منذ فجر الأحد. وشنت قوات المقاومة هجوما واسع النطاق استهدف تمركزات القوات الموالية للحوثيين.

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