شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقييم حملة النظافة في الحوطة وتبن وتسليم شحنة أدوية لمستشفى ابن خلدون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش اجتماع برئاسة محافظ لحج أحمد تُركي اليوم، تقرير حملة النظافة الشاملة بمديريَتَي الحَوطَة وتُبَن، التي ينفِّذها صندوق نظافة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وأقر الاجتماع استكمال إنجاز ما تبقى من الحملة التي خصص لها 21 مليون ريال، وإصلاح الخلل الكامن في تحصيل إيرادات الصندوق وتوريدها بشكل منظَّم. وجرى خلال الاجتماع إقرار عمل هيكل تنظيمي للصندوق يرتكز عليه العمل الإداري. الى ذلك سلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي اليوم، شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى " ابن خلدون " العام، بمدينة الحَوطَة لمواجهة فيروس كورونا.

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