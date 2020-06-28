شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تدخلات مكتب الـ"يونبس" بوادي وصحراء حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اليوم، مع فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس) تدخلات المكتب في المجالات الخدمية، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



واستعرض الفريق تدخلاته بوادي حضرموت في الطاقة الشمسية في 12 مشروع جاهز للتسليم تتوزع بين الصحة العامة والتربية والتعليم، الى جانب 8 مشاريع اخرى سيتم التدخل فيها مستقبلا.

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