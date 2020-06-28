محلل سياسي: الزبيدي سيزور امريكا قريبا لمناقشة القضية الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

كشف المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر عن زيارة مرتقبة للرئيس الزبيدي الى امريكا لمناقشة ملف القضية الجنوبية مشيرا الى ان كثير من الدول باتت تنظر باهمية للمجلس الانتقالي الجنوبي .



وقال الزعتر في تغريدة له على تويتر:في حديثي مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي سألته عن المساعي على الصعيد الدولي فيما يخص القضية الجنوبية ، وأكد لي أن هذا الملف حاضراً في طاولة إجتماعاته الدولية التي ستشمل أيضا زيارة قريبة للولايات المتحدة الأمريكية.

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واشار الى ان مرحلة فرض الإرادة الوطنيّة لأبناء الجنوب العربي لاتتوقف على الإنتصارات العسكرية على الأرض وأخرها تأمين جزيرة سقطرى وكسر المشروع الإخواني ، وإنما تتخطاها إلى الصعيد السياسي الدولي ، والذي باتت الكثير من الدول تنظر بأهمية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

واضاف الزعتر:أفخر وأعتز بمحبة أبناء الجنوب العربي ، كانوا وسوف يضلون أوفياء للمشروع العربي بقيادة السعودية ، وكانت وستظل المحافظات الجنوبية عصية على المشاريع الدخيلة إنكسر مشروع تنظيم القاعده ولحقه تنظيم داعش والمشروع الحوثي الإرهابي والمعركة مستمرة لكسر العنجهية الإخوانية ودفن مشروعهم.