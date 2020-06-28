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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول الدفعة الأولى من أبناء حضرموت العالقين في السودان عبر مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
وصل أبناء حضرموت ضمن قوام الدفعة الأولى من العالقين في جمهورية السودان الشقيقة عبر مطار عدن أمس بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.
وبتكليف من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قام منسق ملف العالقين د. خالد بلخشر بتذليل الصعوبات أمامهم ومتابعة وصولهم الآمن الى اهلهم وذويهم.
حيث استقبل د. بلخشر جموع العالقين ضمن الدفعة الأولى من جمهورية السودان في نقطة "ميفع" بالمدخل الغربي للمحافظة بمديرية بروم ميفع، مرحباً بهم بين أهلهم، وناقلاً لهم تحيات محافظ المحافظة، وتوجيهاته بتذليل رحلتهم ومرافقتهم لضمان وصولهم الآمن الى ذويهم، في مناطق ومدن وادي حضرموت.
الى ذلك وصل يوم أمس الأول عدد من أبناء المحافظة العالقين في جمهورية باكستان عبر مطار عدن، وتوجهوا الى مديريات المحافظة بعد فحصهم وحصولهم على شهادات السلامة الطبية.
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