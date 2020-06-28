أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد الموافق 28 يونيو/حزيران 2020 وهي كالتالي:

مقتل مواطن برصاص مشرف حوثي في ذمار https://www.elyamnelaraby.com/487729/ مصرع 9 من الحوثيين جراء محاولة تسلل فاشلة جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/487732/ الضالع.. مدفعية الجيش تدمر طقماً حوثياً ومصرع من كانوا على متنه https://www.elyamnelaraby.com/487734/ تدمير عربة واستهداف مجاميع حوثية في وادي أبو جبارة مديرية كتاف بمحافظة صعدة https://www.elyamnelaraby.com/487735/ Advertisements معارك محتدمة شمال غرب الضالع https://www.elyamnelaraby.com/487738/ البيضاء.. قتلى وجرحى و20 أسيرا من مليشيا الحوثي في قانية https://www.elyamnelaraby.com/487740/ مقتل 10 حوثيين على الأقل في صرواح غرب مأرب https://www.elyamnelaraby.com/487741/ رئيس تحرير الخليج 365 لـ "راديو سبوتينك": كلمة الرئيس هادي هو امتداد لاستكمال اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/487751/ جمال محسن يكشف الاطراف المعرقله لتنفيذ اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/487758/ أسوشيتد برس: مياه البحر بدأت تتسرب إلى داخل الناقلة صافر والكارثة باتت وشيكة https://www.elyamnelaraby.com/487762/

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