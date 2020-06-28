شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسوشيتد برس: مياه البحر بدأت تتسرب إلى داخل الناقلة صافر والكارثة باتت وشيكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020 الخليج 365 - متابعات كشفت وكالة الاسوشيتد برس عن وثائق سرية تظهر بأن مياه البحر قد دخلت إلى حجرة محرك الناقلة اليمنية "صافر" العائمة في عرض البحر، والتي لم يتم صيانتها لأكثر من خمس سنوات، مما تسبب في تلف خطوط الأنابيب وزيادة خطر الغرق.

وقالت الاسوشيتد برس إن الصدأ بدأ يغطي أجزاء من الناقلة كما تسرب الغاز الخامل الذي يمنع الخزانات من تجميع الغازات القابلة للاشتعال. Advertisements وأوضحت الوكالة بأن الخبراء يؤكدون بأن الإصلاحات لم تعد ممكنة لمعالجة الضرر الذي لحق بالسفينة. وقال دبلوماسي أوروبي، إن المتمردين الحوثيين يتعاملون مع السفينة على أنها "رادع يشبه امتلاك سلاح نووي". وأشار إلى أنهم يقولون صراحة للأمم المتحدة " نود أن يكون هذا بمثابة شيء يمكن أن نواجه به المجتمع الدولي إذا تعرضنا للهجوم". وأكد بأن الحوثيين مسؤولين عن فشل الأمم المتحدة في تقييم وضع السفينة."

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