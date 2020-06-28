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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمال محسن يكشف الاطراف المعرقله لتنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
خاص- الخليج 365
قال الدكتور جمال محسن رئيس تحرير الخليج 365 انه لابد من البدء سياسيا حيث كان هناك اتفاق زمني لتنفيذ اتفاق الرياض .
واضاف في مداخلة هاتفية لراديو سبوتينك، بان هناك من يطالب من المجلس الانتقالي بتسليم الاسلحة سواء لوزير الدفاع او وزير الداخلية وهؤلاء اشخاص يثيرون المشاكل والدور السلبي الذي كان يقوم به حزب الإصلاح.
وقال محسن نامل تفعيل البند الاخير وهو مكافحة الفساد وتفعيل جهاز المراقبة والمحاسبة والغاء قانون شغالي وظائف الدولة العليا الذي انشأ على عهد علي عبدالله صالح.
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