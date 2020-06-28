شكرا لقرائتكم خبر عن العرافة الشهيرة التي صدقت معظم تنبوئاتها تكشف عن فيروس جديد سيضرب العالم وتطلق خبراً سعيداً لليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت العرافة الشهيرة اللبنانية ليلى عبد اللطيف في برنامج لتسرد التوقعات والاحداث القادمة في الوطن العربي والعالم الذي يشهد حروب وانتشار للامراض وحول فيروس كورونا الذي ارعب العالم قالت أنا متفائلة، الكورونا متل الحلم، هذه الأزمة ستنتهي وتعود الأمور إلى طبيعتهاالفيروس سينتشر في أميركا وأوروبا أكثر ليختفي لاحقًا بغمضة عين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" الريال اليمني يواصل إنهياره أمام العملات الاجنبية .. أسعار الصرف في صنعاء وعدن صباح يوم الاحد 2020/6/28 "الخليج 365" | 11 قراءة | 11:46 2020/06/28 انتصارات سريعة ومفاجئة وسقوط قانية بيد الحوثي ومالم يحمد عقباة حصل في عملية استدراج كبيرة ومباغبتة لهم .. تفاصيل واسماء Advertisements الأطباء العرب سيخترعون دواءً لمعالجة الكوروناأتوقع أن ينتشر فيروس من نوع آخر في الدول الأفريقية. وحول الحروب الدائرة في الوطن العربي منها اليمن قالت نحن على وشك نهاية الحروب في الدول العربية.الدول العربية ستتحد وتصبح يدًا واحدة. وحول الرئيس الامريكي ترامب الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيمر بعارض صحي ويدخل المستشفى. لبنان سيشهد تطورات كثيرة من الآن حتى نهاية السنة كما أن وجوهًا سياسية موجودة حاليا ستبتعد.

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