شكرا لقرائتكم خبر عن ""الخليج 365"" يكشف عن اسم محافظ عدن ومديرامنها الذي تم التوافق عليه بين هادي والزبيدي ومباركة سعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وفقا لما نقلته مواقع اخبارية غير رسمية فإنه من المقرر صدور قرارات مرتقبة بتعيين صالح بن فريد العولقي محافظا للعاصمة عدن و حمدي شكري الصبيحي مدير أمن لها بتوافق بين الشرعية و الانتقالي . و كشفت مصادر سياسية ان هادي و المجلس الانتقالي توافقا على تسمية محافظا لمحافظة عدن ومديرا لأمنها بضغوط سعودية . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" الريال اليمني يواصل إنهياره أمام العملات الاجنبية .. أسعار الصرف في صنعاء وعدن صباح يوم الاحد 2020/6/28 "الخليج 365" | 11 قراءة | 11:46 2020/06/28 انتصارات سريعة ومفاجئة وسقوط قانية بيد الحوثي ومالم يحمد عقباة حصل في عملية استدراج كبيرة ومباغبتة لهم .. تفاصيل واسماء Advertisements

وقالت المصادر ان هناك شبة اتفاق على تعيين صالح بن فريد العولقي محافظا لعدن , والقيادي في قوات العمالقة حمدي شكري الصبيحي مديرا لامن عدن . واضافت المصادر ان قرار التعيين ينتظر حسم قضايا عالقة أمام الخطة السعودية الجديدة لتنفيذ اتفاق الرياض

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