شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني يطلق اقوى تحذير عن الكارثة القادمة ويحمل هؤلاء المسؤلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مستشار رئيس الجمهورية، عبد الملك المخلافي أن الوضع الذي تمر به أصبح سيئا للغاية ويتطلب من الجميل تحمل المسؤولية تجاهها.

وقال المخلافي في تغريدة له على “تويتر” :”‏الوضع الذي تمر به بلادنا تجعلنا نقول لكل من يتولى مسؤولية ، وللنخب السياسية : آن الآوان ليتحمل كل شخص مسؤوليته ويدخل في كل حساب أو يسقط من كل حساب . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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الريال اليمني يواصل إنهياره أمام العملات الاجنبية .. أسعار الصرف في صنعاء وعدن صباح يوم الاحد 2020/6/28 "الخليج 365" | 11 قراءة | 11:46 2020/06/28

انتصارات سريعة ومفاجئة وسقوط قانية بيد الحوثي ومالم يحمد عقباة حصل في عملية استدراج كبيرة ومباغبتة لهم .. تفاصيل واسماء

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وتعيش اليمن وضعا كارثيا على كل المستويات والأصعدة في ظل تقاعس كبير من قبل المسؤوليين وصمت مريب يعتري الحكومة الشرعية.





وأمس السبت قال علي العمراني سفير اليمن لدى الأردن في تغريدة على “تويتر”، “سيعمل الانتقالي من داخل الحكومة اليمنية على تفكيك الوحدة وتقويض الدولة اليمنية، مثلما فعل وما زال يفعل”.

وأضاف “أول مرة في التاريخ تفرض مشاركة فصيل في حكومة بأجندة مناوئة للدولة”.

وأكد العمراني أنه ينبغي قبل مشاركة الانتقالي في الحكومة “عودة الأمور في سقطرى وعدن إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب، وتخلي الانتقالي عن الدعوة لتقسيم اليمن”.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي سيطر في 19 يونيو الجاري على محافظة أرخبيل سقطرى ودشن إدارته الذاتية لها، كما أعلن في 26 أبريل الماضي حالة الطوارئ والإدارة الذاتية في عدن والمحافظات الجنوبية وهو ما قوبل برفض عربي ودولي