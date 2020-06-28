قتلى وجرحى في معارك بين القوات اليمنية المشتركة و"أنصار الله" في الضالع

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عدن - ياسمين التهامي - صدت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة اليمنية هجمات شنها مسلحون من جماعة "أنصار الله" في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن، وأوقعت في صفوف المهاجمين قتلى وجرحى.
وذكر مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" أن مسلحين تابعين لجماعة "أنصار الله" شنت، فجر اليوم الأحد، هجمات على مواقع للقوات المشتركة في قطاعي الثوخب وحبيل يحيى غرب بلاد حجر شمال شرقي مديرية الحساء غرب الضالع. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وأضاف المصدر أن القوات المشتركة تمكنت عقب المعارك التي استمرت 6 ساعات، من صد هجمات "أنصار الله"، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، فيما تحاصر آخرين حاولوا سحب جثث قتلى وإجلاء جرحى من عناصرها، بينهم قيادي ميداني.
وأشار إلى تنفيذ القوات عمليات تمشيط باتجاه مواقع حاولت "أنصار الله" التقدم إليها، مؤكداً تأمينها بالكامل.
ويشن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، غارات على مناطق مواقع تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن أبرزها العاصمة صنعاء، دعما للحكومة اليمنية الشرعية.
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