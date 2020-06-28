شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتهم ترامب بخيانة الجيش الأمريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، إتهاما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيانة للجيش الامريكي وذلك إذا ثبت صحة مقال نشرته “نيويورك تايمز” حول الاتصالات الروسية بـ”طالبان.

وقال جو بايدن في تصريح خلال مؤتمر مع ممثلي منظمات المجتمع المدني لدول أمريكا اللاتينية، وبثته قناة “PBS”: “أعتبر ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الليلة الماضية صدمة مرعبة. إذا انطلقنا من أن ما نشرته نيويورك تايمز صحيحا، والذي تحدثت فيه أن الاستخبارات الأمريكية قد توصلت إلى استنتاج مفاده أن الاستخبارات الروسية .. عرضت على جماعات متطرفة مكافآت لقتل العسكريين الأمريكيين”.

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وتابع بايدن "إذا كان ترامب على علم بهذه المعلومات منذ شهور.. فذلك لا يمكن أن يتصوره العقل، إنها خيانة لأقدس خدمة يقوم بها جيشنا".

ويذكر بأن صحيفة “نيويورك تايمز” زعمت في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين في وكالة الاستخبارات الأمريكية، لم تذكر أسماءهم، أن “الاستخبارات العسكرية الروسية عرضت مكافآت للمسلحين المرتبطين بطالبان، مقابل تنفيذ هجمات على الجنود الأمريكيين في أفغانستان”، وهو ما نفاه البيت الأبيض.