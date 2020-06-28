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اكتشاف عشب قديم لعلاج كورونا ودولة تتجه لتصنيع الدواء منه

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عدن - ياسمين التهامي - في تجربة مثيرة للإهتمام ، أعلنت جمهورية مدغشقر تصنيع دواء مستخلص من نبات الشيح لمواجهة فيروس كورونا .

 

 

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جاء ذلك وسط توجه الأنظار للعشب الذي ارتبط بمواجهة العديد من الأمراض في افريقيا واعتمدت عليه عدة دول مثل مصر واثيوبيا وجنوب افريقيا في علاج الملاريا والأمراض الصدرية .

 

وكشف مؤرخون ان نبات الشيح الحولي استخدم في حرب فيتنام التي شهدت العديد من انواع الملاريا القاتلة وتم دمج مستخلص نبات الشيح مع مركب الكلوركين لمواجهة المرض على يد عالمة صينية في السبعينات وحصلت على جائزة نوبل عام 2015 وهي العالمة الصينية تو يويو ، وفقاً للعربية .

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