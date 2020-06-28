شكرا لقرائتكم خبر عن عااجل .. خلفان يتجاوز كل الخطوط الحمراء ويتجاهل كل الاعراف والاخلاقيات ويصف الرئيس هادي بوصف مهين وجارح وغير لائق ويوجه له شتائم جارحة بشكل يثير التقزز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

هاجم المحلل العكسري الاماراتي خلفان الكعبي على خلفية خطاب الرئيس هادي الاخير. واتهم الكعبي الرئيس هادي بتجاهل دور الامارات في حرب اليمن. واضاف بالقول: "‏سكت دهرا ونطق كفرا Advertisements الكرام وأهل الفضل لا ينسون تضحيات رجال الإمارات ودورهم الابرز في تحرير الجنوب مع اشقائهم في التحالف ورجال الجنوب والمخلصين من رجال اليمن عصابات هادي لم تقدم شيئا لأن من يتزعهم زعيم عصابه يا سفهاء الشرعيه تنكركم لتضحياتنا دليل على حقارتكم أيها الاذلاء

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