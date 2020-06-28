شاب يمني يدخل موسوعة "غينيس" بموازنة البيض

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يزيد بن سلمان - شبوة - حقق الشاب اليمني محمد مقبل، الرقم القياسي في موازنة البيض ليدخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
ويلقب محمد البالغ من العمر 20 عاما، على وسائل التواصل الاجتماعي بملك التوازن، حيث أراد أن يرى العالم بأسره موهبته وقدرة التوازن التي يتقنها، مما دفعه إلى اللجوء إلى غينيس للأرقام القياسية لتسجيل اسمه ضمن قائمة الأفضل في العالم.
وقع اختياره على الرقم القياسي لأكثر عدد من البيض المتوازن فوق بعضه البعض، نظرا لمدى صعوبة كسر الرقم القياسي على الرغم من أنه قد يبدو بسيطاً.
ونجح مقبل بكسر الرقم القياسي، حيث قام بموازنة ثلاث بيضات فوق بعضها البعض. وتم توثيق الإنجاز في مدينة كوالالمبور في ماليزيا.
ماليزيا.
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