شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع اشتباكات قوية في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سمع قبل قليل دوي اشتباكات بعدن. وقال سكان محليون بمديرية المنصورة بعدن ان دوي اشتباكات عنيف سمع من ناحية حي كابوتا. Advertisements واستمر الاشتباك لاكثر من 5 دقائق. ولم تتوفر معلومات وافية عن اسباب الاشتباكات

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