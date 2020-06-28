شكرا لقرائتكم خبر عن الارياني: مليشيا الحوثي تفتعل أزمة المشتقات النفطية وانعاش السوق السوداء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الإعلام معمر الارياني ان " استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في احتجاز عشرات القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية بهدف افتعال أزمة وانعاش السوق السوداء".

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الريال اليمني يواصل إنهياره أمام العملات الاجنبية .. أسعار الصرف في صنعاء وعدن صباح يوم الاحد 2020/6/28 "الخليج 365" | 11 قراءة | 11:46 2020/06/28

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واوضح الارياني في سلسلة تغريدات على تويتر، انه وضمن مساعي الحكومة المتواصلة لتخفيف المعاناة عن المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الانقلابية وكسر احتكار المليشيا للمشتقات النفطية والمتاجرة بها في السوق السوداء ووصول سعر دبة البترول الى اكثر من 15 الف ريال، منع مرتزقة طهران ما يزيد عن 150 مقطورة من الدخول الى مناطق سيطرتها.

‏واضاف "ان مليشيا الحوثي وبدلا من تسهيل مرور هذه الكميات المقدرة ب150مقطورة والمحملة بمادتي الديزل والبترول للعاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، تواصل احتجازها في نقاطها الأمنية، وتقوم بتهديد مالكي وسائقي القاطرات في تعمد واضح لافتعال الازمة وانعاش السوق السوداء وابتزاز المواطنين".

‏واشار الارياني الى انه وبعد ان تم فضح متاجرة مليشيا الحوثي بالمشتقات النفطية وابتزازها للمواطنين، تذرعت بعدم مطابقة هذه الكميات للمواصفات كمبرر لاحتجازها، بينما الحقيقة ان هذه الكميات تم استيرادها بشكل قانوني وخضعت لضوابط الفحص الفني وتحمل شهادات فحص من شركات دولية متخصصة تؤكد سلامة المواصفات الفنية.