شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ لأبو علي الحاكم على شرفات مأرب بعد غياب دام فترة كبيرة وهل سيحققون النصر ... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر القيادي الحوثي البارز ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية التابعة للجماعة أبو علي الحاكم، السبت، في مديرية مجزر بمحافظة مأرب (شرق اليمن). وبثت وسائل إعلام موالية للجماعة فيديو مصور للحاكم قالت إنه أثناء لقاء جمعه مع مع مشائخ ووجهاء الجدعان في مديرية مجزر شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" الريال اليمني يواصل إنهياره أمام العملات الاجنبية .. أسعار الصرف في صنعاء وعدن صباح يوم الاحد 2020/6/28 "الخليج 365" | 11 قراءة | 11:46 2020/06/28 انتصارات سريعة ومفاجئة وسقوط قانية بيد الحوثي ومالم يحمد عقباة حصل في عملية استدراج كبيرة ومباغبتة لهم .. تفاصيل واسماء Advertisements وأبو علي الحاكم وإسمه الحقيقي عبد الله يحيى الحاكم هو القائد الميداني والعسكري لجماعة الحوثيين ويعتبر الذراع الأيمن لزعيمها عبد الملك الحوثي.

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