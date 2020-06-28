شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض مراسلة “سي إن إن” لسطو مسلح أثناء بث مباشر على الهواء .. شاهد ردة فعلها ! .."فيديو - صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت مراسلة قناة سي إن إن برازيل لعملية سطو مسلح و سرقة اثناء بث مباشر لها على الهواء في مدينة سان باولو .

وأظهر مقطع فيديو لحظة تعرض مراسلة قناة “سي إن إن برازيل” لسطو مسلح أثناء بث مباشر على الهواء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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الريال اليمني يواصل إنهياره أمام العملات الاجنبية .. أسعار الصرف في صنعاء وعدن صباح يوم الاحد 2020/6/28 "الخليج 365" | 11 قراءة | 11:46 2020/06/28

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ووفقاً لـ”العربية”، كانت المراسلة تنقل خبرا صباح السبت من أحد شوارع سان باولو عن ليلة من المطر الشديد شهدتها المدينة، حين تعرضت للواقعة.

وشوهد في الفيديو اللص يضع قبعة على رأسه وبيده سكين، وطلب منها أن تسلمه هاتفها المحمول بسرعة، فانصاعت Bruna Macedo البالغة 27 سنة، وسلمته ما طلب.

كما طلب منها أن تبتعد عن مساحة التصوير قليلاً، ولما فعلت طلب منها أن تسلمه محمولا آخر كان لديها، ففعلت وسط استغرابها من علمه بأن لديها هاتفا ثانيا كان في جيبها وغير ظاهر للعيان.