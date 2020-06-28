شكرا لقرائتكم خبر عن ميت يصرخ من داخل قبره “أخرجوني من هنا’’ وصدمة تنتاب المشيعين ... ماذا حصل؟ ... ’’فيديو‘‘ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)
عادة ما تتسم الجنازات بالحزن الشديد من جانب أهل الميت وأصدقائه ، وأثناء دفن جثمان المتوفى تخيم أجواء من الأسى المختلط بالدموع ، لكن هذا الرجل الأيرلندي له قصة أخرى ، فعلى ما يبدو كان الراحل يحب المزاح والأجواء المفرحة ، إلى درجة أنه حول جنازته إلى شكل من أشكال السخرية والمرح ، مما خفف من الحزن في قلوب مشيعيه .
تقول وسائل إعلام إيرلندية إنه أثناء دفن العسكري السابق في قوة الدفاع الأيرلندية ، شاي برادلي ، السبت ، سمع المشيعون صوت الميت وهو يصرخ من تابوته مطالبا بإخراجه ، وبعد أن تم إنزال التابوت في القبر في كيلماناج ، في منطقة كيلكيني في أيرلندا ، بحضور المشيعين ، سمع الصوت وهو يقول "أخرجوني من هنا . فالمكان مظلم للغاية".
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