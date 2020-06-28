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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..عقب خطاب الرئيس هادي الذي اغضب الامارات..وزارة الدفاع اليمنية تخرج عن صمتها وتوجه قبل قليل تحذير شديد اللهجة لقادة الانتقالي ( نص التحذير )

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