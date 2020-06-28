شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. ظهور مفاجئ لأبو علي الحاكم في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر القيادي الحوثي البارز ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية التابعة للجماعة أبو علي الحاكم، السبت، في مديرية مجزر بمحافظة مأرب (شرق اليمن). وبثت وسائل إعلام موالية للجماعة فيديو مصور للحاكم قالت إنه أثناء لقاء جمعه مع مع مشائخ ووجهاء الجدعان في مديرية مجزر Advertisements وأبو علي الحاكم وإسمه الحقيقي عبد الله يحيى الحاكم هو القائد الميداني والعسكري لجماعة الحوثيين ويعتبر الذراع الأيمن لزعيمها عبد الملك الحوثي.

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