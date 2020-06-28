شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمال محسن يعلق على كلمة الرئيس هادي حول اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الدكتور جمال محسن رئيس تحرير موقع الخليج 365 في مداخلة لراديو سبوتينك بان حديث الرئيس يؤكد ان هناك عناصر في حكومته هي من تدير عملية تعطيل اتفاق الرياض، وعدم اتجاه المعارك نحو الحوثي بل انشاء فتنه اهلية بين الجنوبيين والجنوبيين . وكشف بأن حائط الصد الذي حدث في عدن هو الذي حدث فشل سياسي لافشال اتفاق الرياض.

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وأشار محسن بأن الرئيس هادي تحدث لفظيا "ابنائي اعضاء المجلس الانتقالي" لانه يعلم انها داخله من داخل الشعب الجنوبي لانهم شاركوا عملية التحرير للمحافظات من ايدي الحوثيين، ونحن نعلم ان المحافظات الجنوبية تحررت في اول 5 اشهر وهو دعم من القوات الجنوبية.

وقال محسن أيضا ان اتفاق الرياض اتفاق متوازن لتحقيق الامن والاستقرار والاتجاه نحو تحرير كل المحافظات من ايدي الحوثيين .