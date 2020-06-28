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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس تحرير اليمن العربي لـ "راديو سبوتينك": كلمة الرئيس هادي هو امتداد لاستكمال اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
الشحات غريب
علق الدكتور جمال محسن رئيس تحرير موقع الخليج 365 على كلمة الرئيس هادي أمس حول اتفاق الرياض.
وحول الضغوطات على الرئيس هادي لإلقاء هذه الكلمة امس وقال محسن بام البعض روج لمثل هذه الشائعة، وهذا الخطاب هو امتداد لاستكمال اتفاق الرياض.
وأضاف محسن في مداخلة لراديو سبوتينك بان حديث الرئيس يؤكد ان هناك عناصر في حكومته هي من تدير عملية تعطيل اتفاق الرياض، وعدم اتجاه المعارك نحو الحوثي بل انشاء فتنه اهلية بين الجنوبيين والجنوبيين . وكشف بأن حائط الصد الذي حدث في عدن هو الذي حدث فشل سياسي لافشال اتفاق الرياض.
وأشار محسن بأن الرئيس هادي تحدث لفظيا "ابنائي اعضاء المجلس الانتقالي" لانه يعلم انها داخله من داخل الشعب الجنوبي لانهم شاركوا عملية التحرير للمحافظات من ايدي الحوثيين، ونحن نعلم ان المحافظات الجنوبية تحررت في اول 5 اشهر وهو دعم من القوات الجنوبية.
وقال محسن أيضا ان اتفاق الرياض اتفاق متوازن لتحقيق الامن والاستقرار والاتجاه نحو تحرير كل المحافظات من ايدي الحوثيين .
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