شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 10 حوثيين على الأقل في صرواح غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020 مأرب - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة مأرب، بمقتل ما يزيد عن 10 من مسلحي مليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون، في مواجهات عنيفة جرت مع القوات الحكومية، في جبهة صرواح غربي مأرب.

وأضافت المصادر، أن جثث القتلى ما تزال مرمية في مناطق الاشتباكات. Advertisements وذكرت المصادر، أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت تعزيزات ومواقع تجمعات لمليشيات الحوثية في أطراف مديرية صرواح. كما تم تدمير طقم محمل بالأسلحة والذخيرة كان في طريقة للمليشيات في جبهة صرواح.

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