شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيضاء.. قتلى وجرحى و20 أسيرا من مليشيا الحوثي في قانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020 البيضاء - الخليج 365 قالت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، إنها أسرت 20 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال المعارك في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

Advertisements وأكدت المصادر، سقوط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي أثناء كسر قوات الجيش لهجوم في جبهة قانية. وذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف ، شنت عدداً من الغارات استهدفت تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي في ذات الجبهة. وتدور معارك بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، ومليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى، بجبهة قانية بالبيضاء، تمكنت خلالها قوات الجيش، أمس، من استعادة عدة مواقع بهذه الجبهة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيضاء.. قتلى وجرحى و20 أسيرا من مليشيا الحوثي في قانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.