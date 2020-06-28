شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معارك محتدمة شمال غرب الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020 الضالع - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، بأن القوات الجنوبية تخوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي شمال غرب المحافظة. Advertisements وأضافت المصادر، أن القوات الجنوبيَّة خاضت معارك شرسة مع مليشيات الحُوثي الإرهابيَّة في قطاعي الثوخب وحبيل يحيى غرب بلاد حَجْر شمال غرب محافظة الضالع. وأشارت إلى أن كسلاح الدروع قصف أماكن تمركز المليشيات وكبَّدتها خسائر كبيرة، ولازالت المواجهات مستمرة منذُ ساعات الفجر الأولى ليومنا هذا الأحد 28 حزيران/حزيران 2020م بمختلف أنواع الأسلحة."'

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