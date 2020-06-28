شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘أسد جبلي’’ يهاجم طفل عمره 8 اعوام ويسحبه من رأسه إلى تحت الشجرة وعندما بدأ بالتهامة حدثت ’’مفاجأة غير متوقعة‘‘ .. ’’فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية‘‘ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي في الأحد 28 يونيو 2020 11:55 صباحاً - خاض طفل أمريكي ، مواجهة مصيرية ، مع أسد جبلي ، واستطاع الانتصار فيها مستخدما عصى ، كان يمسك بها .
وتعرض الطفل بايك كارلسون الذي يبلغ من العمر 8 سنوات ، لهجوم الأسد ، عندما كان يلعب مع شقيقه الأكبر جيج ، في حديقة منزلهما ، بمقاطعة بيلي في ولاية كولورادو الأمريكية .
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ويقول والد الطفل ، الذي نجى من الموت بأعجوبة ، إن الأسد سحبه من رأسه تحت شجرة ، بينما كان يحاول الاستغاثة ، بصرخات عالية ، استجاب لها والده الذي خرج بسكين في محاولة لإنقاذ ابنه .
وقال والد الطفل لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية : كان الأسد يمسك ابني بفمه، عندما وصلت له ، فاندفعت لانقاذه ، وكنت أعلم أنه يمكن أن يقتلني .
وتابع : لم أكن أخشى ما سيحدث ، لأن أهم شيء كان إنقاذ طفلي من الموت ، مشيرا إلى أن الابن بايك بشجاعة تخويف الأسد وقتاله باستخدام السلاح الوحيد الذي كان في يديه وقتها وهو عصا .
وبعد فرار الأسد ، كان طفلي قد أصيب في إحدى عينيه ، وقال الأب إن ابنه كان مغطى بالدم ، وإنه أصيب في أماكن كثيرة في الوجه والرأس بفعل أنياب الأسد .
ولفت والد الطفل إلى أن فروة رأسه تمزقت في عدة مناطق ، بينما يقول أطباء إن الطفل خضع لعمليتين جراحيتين ، ويحتاج إلى عملية ثالثة لجفنه ، وتوقعوا تعافيه قريبا .
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