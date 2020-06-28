شكرا لبحثكم عن خبر السعيدة تعيد العالقين من الخرطوم اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يدشن طيراناليوم الأحد السعيدة أولى رحلاته الى مطار عدن الدولي للمساهمة الفاعلة والإنسانية بنقل الأشخاص العالقين في جمهورية السودان العربية، وذلك من خلال تنظيم رحلة من مطار الخرطوم بالسودان تنطلق الساعة العاشرة صباحاً الى مطار عدن الدولي والوصول الساعة الواحدة والربع بعد ظهر اليوم، كما أوضحوا بأنه ستكون هناك رحلة قادمة خلال الاسبوع القادم بعد أجرى الترتيبات واستكمال التجهيزات الفنية للرحلة. أوضح بذلك الاستاذ احمد مهدي الأحمدي مدير مكتب طيران السعيدة بعدن.

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