شكرا لبحثكم عن خبر الشرعية ترفض التعديلات السعودية المقترحة على اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر حكومية عن أبرز المقترحات للتعديل في آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وبحسب المصادر فإن التعديلات المقترحة تنص على تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض وتأجيل شقيه الأمني والعسكري . Advertisements وطبقاً للمصادر فان هذا المقترح مازال مرفوضًا بشكل عام من قبل الشرعية وفي مقدمتهم الرئيس هادي. وقالت المصادر إن المقترحات المعدلة لاتفاق الرياض تنص على تشكيل حكومة شراكة مع الانتقالي، وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن وتأجيل تسليم المجلس الانتقالي سلاحه ودمج قواته بعد تشكيل الحكومة. وأكدت المصادر أنه سيتم البدء بتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض ثم الترتيبات العسكرية والأمنية من الاتفاق بناء على ضمانات سعودية.

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