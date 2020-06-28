كيف تم الاتفاق على وقف اطلاق النار في ابين

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية في أبين أن طرفي الصراع في المتمثلة في القوات الحكومية والقوات التابعة للانتقالي وقعا للجنة العسكرية التابعة للتحالف العربي على اتفاق وقف فوري لإطلاق النار. وأشارت المصادر إلى إن اللجنة العسكرية التابعة للتحالف والمكلفة بمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في أبين، عادت بعد ظهر أمس إلى محافظة أبين، والتقت بطرفي الصراع ووقعا على اتفاق يقضي بوقف فوري لإطلاق النار. وأكدت المصادر أن اللجنة تواصلت مع 20 شخصاً من الوجاهات القبلية والاجتماعية في محافظة أبين والتقت بهم قبل أن تتحرك بمعيتهم صوب الطرفين المتصارعين، وكانا ورقة ضغط رابحة لإتمام الاتفاق. وأفادت بأن أبرز من تواصلت معهم اللجنة السعودية من وجاهات أبين هما الشيخ حيدرة دحة والشيخ علي دحمان الشيخ صالح بلعيدي، حيث تحركا بصحبة اللجن والتقيا في بداية الأمر باثنين من بقيادات قوات الانتقالي في منطقة الكود شرقي زنجبار وهما محمد جواس قائد العمليات المشتركة ومختار النوبي قائد اللواء الخامس دعم إسناد. Advertisements وذكر المصدر، أن اللقاء مع قوات الانتقالي خلص إلى التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في أبين والذي وقعه محمد جواس ممثلاً عن قوات الانتقالي. وتحركت اللجنة برفقة وجاهات أبين الذين معها على الفور إلى منطقة شقرة حيث تتمركز القوات الحكومية، وعقدت لقاءً معهم خلص بعد أخذ ورد إلى توقيع القائد العسكري في القوات الحكومية سند الرهوة بالنيابة عن قوات الحكومة على وقف إطلاق النار. وأكدت مصدر مطلع آخر، أن اللجنة السعودية غادرت على الفور أبين بعد توقيع الاتفاق من قبل الطرفين. وكتب الشيخ صالح بلعيدي – وهو من الوجاهات التي رافقت اللجنة- منشوراً في صفحته على "فيسبوك" قال فيه: "إن اتفاق وقف إطلاق النار في طريقه للنجاح والنية طيبه لدى الطرفين لإنهاء التوتر والطريق سالك (مفتوح) يومياً من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً".

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