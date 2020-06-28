تدمير عربة واستهداف مجاميع حوثية في وادي أبو جبارة مديرية كتاف بمحافظة صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت مقاتلات التحالف، من تدمير عربة عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران وذلك في وادي ابو جبارة مديرية كتاف بمحافظة صعدة.



كما تمكنت مقاتلات التحالف من استهداف مجاميع من عناصر المليشيات المتمردة ، ما أسفر عن مصرع خمسة من عناصرها في الجبهة ذاتها.

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