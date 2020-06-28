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الضالع.. مدفعية الجيش تدمر طقماً حوثياً ومصرع من كانوا على متنه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

الضالع.. مدفعية الجيش تدمر طقماً حوثياً ومصرع من كانوا على متنه

الضالع - الخليج 365

قتل وجرح عدد من مليشيا الحوثي الإنقلابية في تدمير مدفعية الجيش، طقم عسكري شرق مديرية الحُشا في محافظة الضالع.

 

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وأكد مصدر عسكري أن وحدة المدفعية استهدفت ، طقماً حوثياً أثناء تواجده في خطوط التماس، ما أسفر عن إصابته بشكل مباشر واندلاع النيران بداخله ومصرع من كانوا على متنه.

 

يأتي هذا تزامناً مع أنباء عن وصول تعزيزات لمليشيا الحوثي إلى جبهات الضالع، بعد هدوء حذر يسود الجبهات منذ عدة أسابيع، باستثناء بعض المواجهات المتقطعة.

 

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