مقتل مواطن برصاص مشرف حوثي في ذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

ذمار - الخليج 365

أقدم أحد مشرفي ميليشيا الحوثي على قتل مواطن أثناء تواجده في سوق لبيع القات في مدينة ذمار "وسط اليمن".



وقال شهود عيان إن المشرف الحوثي المدعو "أبو عمر" المعين من الميليشيا مشرفاً على تحصيل ضرائب القات من سوق الفراصي شمال مدينة ذمار، أقدم على قتل المواطن محمد أحمد صغير، بإطلاق النار عليه.

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وأوضح الشهود، أن المشرف الحوثي دخل في مشادة مع أحد بائعي القات على خلفية مبلغ الضريبة، ثم إنه قام بإطلاق النار داخل السوق، ما أدى الى إصابة المواطن "صغير" برصاص في صدره.

وقالوا إن المواطن صغير سقط قتيلا على الفور.

وتتكرر حوادث القتل التي ينفذها مشرفون تابعون للميليشيا في مناطق سيطرتها، وذلك نتيجة لانتشار السلاح والحماية التي يلقاها مرتكبو الجرائم من قبل قيادات في الميليشيا.