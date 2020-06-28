أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة تتعرض لعمليات استهداف حوثية واسعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 تعرضت الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب الحديدة، ، لعمليات استهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأفادت مصادر محلية في حيس عن قيام المليشيات بقصف الأحياء السكنية بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 ، بالتزامن مع فتح نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب منازل المواطنين. Advertisements وأضافت المصادر ان القصف والإستهداف كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء. وتشهد الأحياء السكنية في مديرية حيس استهداف بشكل يومي من مليشيات الحوثي مما تسببت في سقوط المئات من المدنيين بين شهيد وجريح، دون تدخل من المجتمع الدولي يضع حد لجرائم المليشيات.

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